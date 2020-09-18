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Milletvekili Tutdere, Başkan Olgun ile bir araya geldi

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Öğrenci Servisleri ve Personel Taşıyıcıları Başkanı Ferhat Olgun’u ziyaret etti.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Öğrenci Servisleri ve Personel Taşıyıcıları Başkanı Ferhat Olgun'u ziyaret etti.


Adıyaman Öğrenci Servisleri ve Personel Taşıyıcıları Başkanlığını ziyaret eden Milletvekili Tutdere, burada Başkan Ferhat Olgun ve servis sürücüleriyle bir araya gelerek onların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Pandemi sürecinden dolayı çok büyük sıkıntılar yaşadıklarını vurgulayan Başkan Ferhat Olgun, hükumetten destek beklediklerini dile getirdi.


Başkan Ferhat Olgun ve başkanlık üyelerinin sorunlarını dinleyen Milletvekili Tutdere, kendilerine iletilen sıkıntıları tek tek not aldığını ve çözümü için mecliste gündeme getireceğini söyledi.

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