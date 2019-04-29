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Milletvekili Tutdere Başkan Yıldırım ile bir araya geldi

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, Gölbaşı İlçe belediye Başkanı İskender Yıldırım ile bir araya geldi.


Başkan Yıldırım'ı makamında ziyaret eden Milletvekili Tutdere ve İl Başkanı Çakmak, Başkan Yıldırım'a başarılar diledi.


Sıcak sohbet havasında geçen ziyarette konuşan Başkan Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve İl Başkanı Deniz Çakmak'ın ziyaretten dolayı kendilerine teşekkür ettiğini söyledi. Konuşmaların ardından Milletvekili Tutdere, Başkan Yıldırım'a, Atatürk portresi hediye etti.

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