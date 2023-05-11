Milletvekili Tutdere, Besni'de adım atılmadık köy bırakmadıklarını söyledi

sıra Milletvekili Adayı Abdurrahman Tutdere, seçim çalışmaları çerçevesinde Adıyaman'ın Besni ilçesinde adım atılmadık köy, gezilmedik mahalle bırakmadıklarını söyledi.

Gerçekleştirilen saha çalışması programı çerçevesinde sıra Milletvekili Adayı Abdurrahman Tutdere, Besni'ye bağlı Sugözü, Kurugöl, Eyerli, Uzunkuyu, Sarıyaprak, Yayıklı, Pınarbaşı, Çorak Köyü, Karalar Köyü, Suvarlı Beldesi, Köseceli Beldesi, Tetirli Mahallesi, Aşağısöğütlü Mahallesi, Kesmetepe Beldesi, Çakırhüyük Beldesi, Camuşçu Köyü ve Oyratlı Köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili Tutdere, vatandaşların sorunlarını dinleyerek CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatleri ile millet ittifakı iktidarında yapacakları çalışma ve projeleri anlattı.

Besni'nin tüm sorunlarının 14 Mayıs'ta sonra Millet İttifakı iktidarında çözüme kavuşacağını vurgulayan Milletvekili Tutdere, “Besni ilçemiz AK Parti iktidarının 20 yıllık iktidarı döneminde gerekli yatırımları ve ilgiyi bir türlü göremedi. Milletvekili seçildiğim günden bu yana Besni ilçemizin tüm sorunlarını TBMM kürsüsünden dile getirdim. 14 Mayıs'tan sonra Besnili ve Adıyamanlı hemşehrilerimizin desteğiyle iktidar milletvekilleri olarak Besnili hemşehrilerime hizmet edecek, dile getirdiğimiz tüm sorunları teker teker çözeceğiz” diye konuştu.