Milletvekili Tutdere, bütçe görüşmelerinin ardından Adıyamanlılarla bir araya geldi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM'de yoğun geçen bütçe maratonunun sona ermesinin ardından Adıyamanlılarla bir araya geldi.

Partisinin kadın kolları üyeleri ve mahalle temsilcileriyle CHP Adıyaman İl Başkanlığında bir araya gelen Milletvekili Tutdere, toplantının ardından İYİ Parti Adıyaman İl Başkanlığı, DEVA Partisi Adıyaman İl Başkanlığı ile Asrın İş Adamlar Derneği ve Adıyaman Şehir Akademisi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

TBMM'de AK Pati ve MHP oylarıyla kabul edilen 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Tutdere, “2023 yılı Bütçesi meclise geldi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütçe hakkında çok ciddi itirazlar ileri sürdük. Türkiye'de 7 milyondan fazla çocuk yoksul yaşıyor fakat iktidarın meclise getirdiği bütçede zenginden yana, yandaştan yana, müteahhitten yana pay var vatandaşa, yoksula, emekliye, kadınlara pay yok. İktidara göre Türkiye'de her şey güllük gülistanlık. Kendileri gerçekten lüks ve zenginlik içerisinde yaşıyorlar halktan koptukları için saraylarında mutlular. İnşallah ilk seçimde iktidara geldiğimizde halkın bütçesini hep beraber yapacağız ve milletimizi bu yoksulluktan, bu sıkıntılardan hep beraber kurtaracağız. İktidar Türkiye'de yaşayan kadınlara büyük haksızlıklar yapıyor. Bütün mücadelelerimize, kadın örgütlerimizin bütün eleştirilerine rağmen İstanbul Sözleşmesi'ni yetkisi olmadığı halde bir akşam yürürlükten kaldıran bir iktidar. İktidara geldiğimizin ilk haftasında yapacağımız ilk işlerden bir tanesi İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe sokmak olacak. Sokak ortasında erkek şiddetine maruz kalan, sığınacak herhangi bir yeri olmayan, hukuksal korumadan yoksun kadınları Türkiye'de hukuk şemsiyesi altında hukukun güvencesi altına alacağız. Aile sigortası Türkiye'deki ekonomik krizi çözecek. Özellikle evde ekonomik krizle boğuşan, mutfaktaki yangını iliklerine kadar hisseden kadınların, Anadolu'nun dört bir yanındaki yoksul kadınları kurtaracak bir can simididir. İktidara geldiğimizde aile sigortası projemizi hayata geçirirsek Türkiye'de yoksulluğu tarihin çöplüğüne atmış olacağız. CHP iktidarında, millet ittifakının iktidarında artık yoksul kadın, evine düzenli gelir girmeyen ev kalmayacak. Aile sigortası projemiz Türkiye'de yaşayan kadınlar başta olmak üzere yoksulları rahatlatacak bir proje. Adıyaman il örgütümüz şu anda en iyi örgütlü olan yerlerden bir tanesi. Parlamentoda çok iyi işler yaptık, sizler burada elinizden geleni yapıyorsunuz ve biz önümüzdeki seçimde Adıyaman'da da sandıktan hak ettiğimiz başarıyı alacağız, bundan emin olun. Gittiğimiz her yerde vatandaşlarımızın büyük bir teveccühü, büyük bir sevgisi, çalışmalardan duydukları büyük bir memnuniyet var. Önümüzdeki süreçte Cumhuriyet Halk Partisini Adıyaman da hak ettiği yere taşıyacağız” diye konuştu.