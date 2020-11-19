Milletvekili Tutdere Çelikhan yolunu gündeme taşıdı

Milletvekili Tutdere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ve Karayolları Genel Müdürlüğüne çağrıda bulunarak, “2021 yılında gerekli bütçeyi ayırın ve vatandaşlarımızın yıllardır çektiği bu çileyi sonlandırın” dedi.

Çelikhan ilçesinin en büyük sorunlarından olan Adıyaman-Çelikhan-Malatya yolunun ne zaman yapılacağını daha önce soru önergeleriyle ve bütçe görüşmelerinde direkt Ulaştırma Bakanına ilettiğini belirten Milletvekili Tutdere, bu kez TBMM Genel Kurulunda konuyu gündeme taşıdı.

Tutdere, yolun Malatya tarafında kalan kısmının 5 yıl önce bitirildiğini ancak Adıyaman tarafında kalan kısmına gerekli ilgilinin gösterilmediğini söyleyerek, yıllardır bu yola ödenek ayrılmamasını eleştirdi.

Milletvekili Tutdere, “Yolun Çelikhan-Malatya kısmı 2015 yılında tamamlanmış ve hizmete alınmış olmasına rağmen aynı yolun Çelikhan-Adıyaman kısmı bugüne kadar yapılamamıştır. Nedense söz konusu Adıyaman olunca iktidar para bulamıyor. Projesi onaylandığı halde yıllardır ödenek ayrılamayan Çelikhan-Adıyaman yolu ne zaman yapılacak? Tüm Adıyaman halkı bu sorunun cevabını merak ediyor. Yollarıyla övünen iktidar Adıyaman'ı ne zaman hatırlayacak? Buradan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ve Karayolları Genel Müdürlüğüne çağrıda bulunuyorum, Adıyaman-Çelikhan yoluna 2021 yılı bütçesinde gerekli ödeneği ayırın, Çelikhanlıların ve bu yolu kullanmak zorunda kalan bütün vatandaşlarımızın yıllardır çektiği bu çileyi sonlandırın” diye konuştu.