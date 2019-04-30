Milletvekili Tutdere Çelikhan yolunu meclis gündemine taşıdı

Milletvekili Tutdere, Adıyaman- Çelikhan Karayolunun ölüm yolu olarak anıldığını söyleyerek,son 2 ayda meydana gelen kazalarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini 32 kişinin de yaralandığını hatırlattı. Yolun dar olması ve keskin virajlar bulunması nedeniyle sürekli kazaların yaşandığını belirten Milletvekili Tutdere, "Şimdiye kadar şikayetlere kulak tıkadınız, tedbir almanız için toplamda kaç kişi ölmeli? Keskin virajları meydana gelen ölümlü trafik kazalarıyla nam salmış, ölüm yolu olarak tabir edilen Adıyaman- Çelikhan-Malatya Karayolu, bu ay içinde de ölüm saçmaya devam etti. Mart ve Nisan aylarında meydana gelen 5 trafik kazasında 1'i bebek 2 yurttaşımız hayatını kaybetti, 32 yurttaşımız ağır şekilde yaralandı. Bu yolda gerekli tedbirlerin alınması, çalışmaların yapılması için daha kaç yurttaşımızın can vermesini bekliyorsunuz? Bu yoldaki hatanın belirlenmesi ve gerekli çalışmaların başlamasını Adıyaman halkı adına talep ediyoruz. Standart dışı olan yolun artan trafik yoğunluğu, trafik güvenliğini tehlikeye atıyor. Yol güzergahındaki maden ocağı ve baraj şantiyelerine ait büyük ve küçük çok sayıda aracın da güzergahı kullanması nedeniyle, risk sürücü ve seyahat edenler için daha da artmıştır. Yaşanan kazalarda yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz” diye konuştu.