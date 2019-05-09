Milletvekili Tutdere çevre kirliliğine dikkat çekti

Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle mecliste soru önergesi vererek, kentteki çevre kirliliğinin halk sağlığı üzerindeki etkilerini ölçen bir araştırmaları olup olmadığını sordu.

Milletvekili Tutdere yaptığı açıklamada çevre kirliliğinin halk sağlığı üzerindeki etkilerin araştırılması gerektiğinin altını çizdi.

“Bütün bu kirliliğin halkımız ve çevre üzerinde sebep olduğu tahribatı öğrenmek ve yeni dönemde bu sorunları bilerek hareket etmek zorundayız” ifadelerini kullanan Tutdere, “Adıyaman'da Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayi atıklarının Eğri Çayı'na verilmesiyle, ciddi bir çevre kirliliği ve kötü bir koku oluşuyor. Bu eskiden beri yaşadığımız ciddi bir sorundur. Tesislerin çoğu sanayi atıklarını derelere bırakıyor. Bu dereler bizim tarım topraklarımıza ulaşıyor ve bu durum halk sağlığını tehdit ediyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan ve dünyanın en büyük 6. barajı olarak anılan Atatürk Barajı'nda ise ciddi bir kirlilik yaşanmaktadır. Merkez ve ilçe belediyelerine ait düzenli katı atık depo alanı olmadığı için vahşi çöp depolama yöntemi kullanılıyor. Katı atık tesisi eksikliğini mecliste gerek Plan ve Bütçe komisyonunda gerekse yaptığımız konuşmalarda gündeme taşımıştık. Bu konuda adım atıldığını geçtiğimiz günlerde yeni Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'tan sevinerek öğrendik. Öte yandan Adıyaman'da ve geniş kapsamda Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde boyutunu bilmediğimiz çevre kirliliğinin araştırılması için bir meclis araştırma önergesi verdik. Bizim ilk elden yaptığımız araştırmanın detaylarını yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Şimdi de Sayın Sağlık Bakanı'nın direkt yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdik. Umuyoruz ki Bakanlığımız da bu konuya duyarsız kalmayacaktır” diye konuştu.