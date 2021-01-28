Milletvekili Tutdere çiftçilerin sorunlarını gündeme taşıdı

Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmasında, gübre fiyatlarına üst üste gelen zamlar nedeniyle üreticinin mağdur olduğunu belirterek, Tarım ve Orman Bakanına çağrıda bulundu. Bir yılda üre gübrenin fiyatı yüzde 82, dap gübrenin fiyatı yüzde 87 oranında zamlandığını söyleyen Milletvekili Tutdere, “Hayat pahalılığı, gıda maddelerindeki zamlar nedeniyle zor günler geçiren çiftçilerimiz, bir de üst üste gelen gübre zamlarıyla mahvoldular. Önceki yıla oranla 2021 Ocak ayı itibarıyla üre gübrenin fiyatı yüzde 82, dap gübrenin fiyatı yüzde 87 zamlandı. Zamlar çiftçimizin belini büktü, hayatı çekilmez bir hale getirdi. Geçen yıla göre ürün fiyatı sabit olan çiftçi zam nedeniyle tarlasına giremez duruma geldi. Anadoluda çiftçi zorda, köylü darda. Buradan Tarım ve Orman Bakanına açıkça çağrıda bulunuyorum, Kahta Ziraat Odamız başta olmak üzere Türkiye'deki tüm ziraat odalarımızın ve çiftçi birliklerimizin gübre zamlarına ilişkin yapmış oldukları açıklamalara kulak verin, çiftçilerimizin mağduriyetini giderin” diye konuştu.