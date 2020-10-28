Milletvekili Tutdere, Cumhuriyet Bayramını kutladı

Milletvekili Tutdere, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde on binlerce şehidin kanıyla kurulan Cumhuriyet, ekonomiden eğitime, tarımdan şehirciliğe, kültürden sanata bir milletin yeniden varoluş destanı olduğunu vurguladı.

Milletvekili Tutdere, “Tüm yurttaşlarının hiçbir ayrıma, ötekileştirmeye tabi tutulmaksızın yaşamasını, fikri hür vicdanı hür nesiller yetiştirilmesini ve tüm komşularıyla iyi ilişkiler içinde, çağdaş dünyanın saygın üyeliğini amaçlayan cumhuriyetimizin, ilelebet payidar kalacağına duyduğumuz inanç, bugün ülkemizde ve dünyada yaşadığımız politik krizlerden kurtulmamız açısından yol göstericidir.

Üstünlerin hukuku yerine, hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi, laik ve sosyal hukuk devletini savunan bizlerin sorumluluğu, cumhuriyetimizi demokrasi, hukuk ve adaletle taçlandırmaktır.

Unutulmamalı ki 16 Mayıs 1919'da bir avuç yol arkadaşıyla İstanbul'dan Samsun'a hareket eden Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu'nun özgürlüğü ve bağımsızlığı ortak paydasında buluşturduğu milyonlarla, Kurtuluş Savaşını zafere ulaştırmayı ve cumhuriyetimizi kurmayı başarmıştır.

Türkiye Cumhuriyetini bizlere armağan ve emanet eden başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Halen cumhuriyeti müdafaa uğrunda sınırlarımızda, yurt içinde ve dışında mukaddes görevlerini sürdüren mehmetçiklerimize sevgilerimi sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin 97. yılını kutluyor, Türkiye Cumhuriyetinin her alanda ilerlemesi için ter döken tüm yurttaşlarımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.