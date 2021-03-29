Milletvekili Tutdere esnafın derdini dinledi

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, CHP Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Hüseyin Buluş ve partililerle beraber kent merkezindeki esnafı tek tek ziyaret eden TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, esnafa geri ödemesiz destek verilmesini istedi.

Pandemi süreciyle birlikte esnafın güçlükle ayakta durduğunu belirten Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Bahçelievler Mahallesindeki esnafımızı ziyaret ediyoruz. Bu zor günlerde halkımızın, esnafımızın yanındayız ve onların sorunlarını dinliyoruz. Şu saate kadar dinlediğimiz bütün esnaflarımıza bir dokunduk, bin ah işittik. Özellikle esnafımızın büyük bir kısmı kendi Bağkur'larını yatıramadıklarını ve bu nedenle sağlık hizmetini alamadıklarını söylüyorlar. Eğer esnaf desteklenmezse, önümüzdeki süreç daha çok sıkıntılı olacaktır. Esnafın artık dayanacak hali kalmamıştır” diye konuştu.