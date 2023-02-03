Milletvekili Tutdere fatura mağduru akaryakıt istasyonlarını gündeme taşıdı

Sahte fatura nedeniyle mühürlenerek faaliyetlerine son verilen akaryakıt istasyonlarının sorunlarını TBMM Genel Kurul gündemine taşıyan Milletvekili Tutdere, gerçek ve tüzel kişi akaryakıt bayilerinin mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Dağıtım şirketlerinin verdiği sahte faturalar nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını dile getiren akaryakıt istasyonlarının sorunlarını TBMM Genel Kurulu gündemine taşıyan Milletvekili Tutdere, Adıyaman'da 28, Türkiye genelinde ise bin 250 lisanslı akaryakıt istasyonunun mühürlenerek faaliyetlerine son verildiğini söyledi.

Tutdere, “Maddi olarak telafisi imkansız zararlarla karşı karşıyalar. EPDK'den dağıtım şirketlerinin hukuksuz işleri nedeniyle lisanslı binlerce akaryakıt istasyonu mühürlenmiş, faaliyetleri durdurulmuştur. Bu uygulama binlerce işçinin işini kaybetmesine neden olmuş, çok sayıda aileyi ekonomik olarak dara düşürmüştür. Bayilerin mağduriyetini giderin, gerekli çalışmaları yapın” diyerek çağrıda bulundu.