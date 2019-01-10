Milletvekili Tutdere Gazeteciler Gününü kutladı

Türkiye'nin yeni yıla cezaevlerindeki 142 gazetecisi ile birlikte girdiğini vurgulayan Milletvekili Tutdere, “Bugün, 10 Ocak, Dünya Çalışan Gazeteciler Günü. 1961 yılında 212 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte kabul edildiyse bile, adını günümüz şartlarında çalışabilen gazeteciler günü olarak anmak daha doğru olacaktır. Dünya basın özgürlüğü sıralamasında 180 ülke arasında 157. sıradayız. Halkın haber alma hakkına bir saldırı olmasına karşın göz göre göre getirilen yayın yasakları, medya kuruluşlarının tek elde toplanması, halkın elini attığı her gazetede aynı manşeti görüp, her kanalda aynı konukları dinlediği sözde tartışma programları; Kürsüden gazetecilere savrulan tehditler, ekonomik baskı altına alınan yerel ve ulusal radyolar, televizyonlar ve gazeteler, güvencesiz çalışan haberciler basının ülkemizdeki durumunu ortaya koyuyor. Medyanın çok renkliliği silindikçe, toplumda kutuplaşma artıyor. Son 8 ay içinde 700 gazeteci işsiz kaldı. Gazeteciler bugünün Türkiye'sinde özgür bir şekilde mesleğini icra edemiyor. Bu nedenle bütün yaşananlara rağmen ısrarlı çalışmalarınızı, Türkiye gündemini belirleyen haberlerinizi her sabah ısrarla, büyük bir merak ve heyecanla takip ettiğimizi bilmenizi istiyorum. Çalışan, çalışabilen, işsiz kalan ve gönlü gazetecilikte olan tüm gazetecilerin gününü tebrik ediyorum” diye konuştu.