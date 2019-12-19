Milletvekili Tutdere hemzemin geçit sorununu meclise taşıdı

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki hemzemin geçit ile alakalı sorunları meclis gündemine taşıdı.

Milletvekili Tutdere, meclise taşıdığı hemzemin geçit ile alakalı yaptığı açıklamada, “Kurugeçit Mahallesi ile Cumhuriyet Mahallesini bir araya bağlayacak Gölbaşı Tren Garı altından Botanik Park'a yaya güvenliğinin sağlanması için alt geçit yapılması zaruriyet arz etmekte. Ayrıca Gölbaşı-Adıyaman-Kahta hızlı tren projesinin de bir an evvel hayata geçirilmesi gerekmektedir. Gölbaşı ilçemizde hemzemin geçitlerde uygun işaretlemeler, gece aydınlatmaları, yayaların dikkatini çekmek üzere özellikle şehir merkezinde yakın noktalarda zille uyarı gibi güvenlik önlemleri yetersizdir. Yanı sıra yaya güvenliği için alt geçit de bulunmamaktadır.

Ekim ayında 89 yaşındaki vatandaşımız Emine Arkçı'yı, bundan birkaç gün önce ise henüz 32 yaşındaki gencecik hemşerimiz Hilal Bulu'yu 5 yaşındaki kızıyla birlikte tren rayları üzerinden karşıdan karşıya geçmek isterken kaybettik. Gölbaşı'nın önemli sorunlarından birisi olan Kurugeçit Mahallesi ile Cumhuriyet Mahallesini bir araya bağlayacak olan Gölbaşı Tren Garı altından Botanik Park'a yaya güvenliğinin sağlanması için yaya alt geçidi yapılması zaruriyet arz etmektedir. Ayrıca bölgede turizme olumlu katkılar sağlayacak olan Gölbaşı-Adıyaman-Kahta hızlı tren projesinin de bir an evvel hayata geçirilmesi gerekmektedir” diye konuştu.