İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milletvekili Tutdere iskan sorununu meclise taşıdı

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Çetintepe ve Koçali Barajlarının iskan sorununu meclis gündemine taşıdı.


Barajların iskan sorununu meclis gündemine taşıyarak açıklamalarda bulunan Milletvekili Tutdere, “Koçali Barajı'ndan etkilenenlerin başvurusu 383 olmasına rağmen 154 ile sınırlandırılırken, Çetintepe Barajı'nda da 140 hane etkilenirken ev sahibi olabilecek kişi sayısı 66 ile sınırlandırılmıştır. İnsanların elinden evleri alınırken, üzerine bir de çaresiz bırakılıyorlar. Öte yandan Adıyaman'ın kalkınması için kritik önemde bulunan bu iki barajın yapımı yılan hikayesine dönmüştür. Bu iskan sorunu, yıllardır çözülememiştir. Bakanlıktan talebimiz hem iskan sorununu çözmesi hem de bütçe ayırmaktan imtina ettikleri bu Adıyaman yatırımlarına ağırlık vermeleridir” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.