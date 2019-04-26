Milletvekili Tutdere: “İstismar vakaları toplumun güvenini yok ediyor”

Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İstanbul Küçükçekmece'de 23 ve 24 Nisan tarihlerinde meydana gelen çocuk istismarı vakaları nedeniyle derin bir güvensizlik hissi yaşadıklarını söyledi.

Milletvekili Tutdere, “Bu tür yaralar kapatılamaz olsa dahi yasalar, verilen cezalar, yapılan açıklamalar ve alınan önlemlerle birlikte toplumda ve kişilerde kaybedilen güven duygusu tamir edilebilir. Bugünden itibaren de görmek istediğimiz şey, yetkililerin hem suçluların cezalandırılması hem de toplumda göz göre göre büyüyen bu konu hakkında somut adım atıp, artık sorumluluk almalarıdır.

Her yeni güne taciz, tecavüz haberleriyle uyandığımız, kadınların, erkeklerin, ebeveynlerin, dahası çocukların kendisini güvensiz hissettiği bir ortamda sağlıklı bir toplum olamayız.

Türkiye'de son 10 yıl içinde cinsel istismarla ilgili açılan dava sayısı 2 bin 337'den 14 bin 394'e yükselirken, mahkum sayısı da bin 607'den 13 bin 396'ya çıkmıştır. İstismarcıların yaş ortalaması 40 ila 70, istismara uğrayan çocuklar ise 10 yaşından küçüktür. Bu durum, suçun yaklaşık yedi kat arttığını gösteriyor. Rakamlar içinde toplumda yükselen özenli kadın ve çocuk istismarı mücadelesinin payı olduğunu biliyoruz, günün sonunda ortaya çıkan sayıların toplumun birbirine olan güvenini yok ettiğini de iyi biliyoruz.

İstismar zihniyetine karşı, ancak hep birlikte, toplumsal bir mücadele içinde olursak çocuklarımızı koruyabilir, geleceğimizi güvenle kurabiliriz. Gereken yasaların çıkarılması, suçlulara hak edilen cezaların verilmesi için yetkililere açık çağrıda bulunuyoruz. Biz, meclisimizde elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.