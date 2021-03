Milletvekili Tutdere, kadın avukatlarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesinin feshedilmesinin hukuk adına kaygı verici olduğunu söyleyerek açıklamalarda bulunan Milletvekili Tutdere, “Türkiye'de demokrasi adına, hukuk adına hepimizi hayrete düşüren gelişmeler oldu. Özellikle Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle Türkiye'nin 2011 yılında imzaladığı ve Türkiye'deki bütün kadınları, çocukları şiddetten koruyan İstanbul sözleşmesinden çekilmiş olması ülkemiz adına, hukuk adına hiç doğru olmamıştır. Bütün kamuoyunda, bütün kesimlerde bu karar büyük tepkiyle karşılanmıştır. Hükumetin insan hakları eylem planını açıkladığı bir ortamda böyle bir adım atmış olması, hukukçularımız başta olmak üzere bütün kesimleri kaygılandırmaktadır. İktidarın insan haklarından ve kadın haklarından geriye adım atmasını kabul etmek mümkün değildir. Kadın hakları komisyonu üyesi meslektaşlarım tarafından da belirtildiği gibi Türkiye'nin dört bir yanında kadınlar örgütlenerek, bu sözleşmenin tekrar yürürlüğe girmesi, Türkiye'nin kaybedecekleri noktasında halkın bilinçlendirilmesi ve Türkiye'nin bu sözleşmeyi yeniden yürürlüğe koyması veya kadın hakları konusunda gerekli çalışmaları yapması noktasındaki haklı mücadelesini sürdüreceklerdir” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidarın bu tavrının yanlışlığını her platformda ifade ettiklerini vurgulayan Tutdere, “Bu fesih kararının iptali için yasal anlamda her türlü girişimde bulunacağız, parti olarak her türlü mücadeleyi vereceğiz. Biz her zaman olduğu gibi bundan sonraki süreçte de kadınların yanında, hukukun ve demokrasinin yanında olacağız. Biz bugün Adıyaman Baromuzun ve Kadın Hakları Komisyonumuzun bu konudaki duyarlılığından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra da hukuk ve demokrasi adına mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.