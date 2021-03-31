Milletvekili Tutdere, kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu

Adıyaman merkez Mara ve Musalla mahallelerinde başlatılan 8.5 hektarlık alanda sürdürülen kentsel dönüşümle ilgili yıkımların yapıldığı bölgeye gelen TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ile CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, hak sahipleriyle uzun uzun sohbet etti.

Mahalle sakinleri kentsel dönüşüm kapsamında kendilerine verilen ödemelerin oldukça düşük olduğunu ve bu konuda mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi. Mahalle sakinleriyle tek tek görüşen ve daha sonra onların sorunlarını meclise taşıyacağını, onların bu mağduriyetleri için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vurgulayan Milletvekili Tutdere, “ Burası çok önemli bir mahallemiz. Buradaki vatandaşlarımızın büyük bir mağduriyet içerisinde olduklarını gördük. Vatandaşlarımızın yıllardan beri alın teriyle yaptıkları evlerin ve bahçelerinin değerinde verilmesini istiyorlar. Bu anlaşmaların oldu bitti ye getirilmesi olmaz. Mülkiyet hakkı hem anayasamızda hem de kutsal kitaplarımızda en temel haktır. Devletin mülkiyet hakkına saygı duyması ve vatandaşlarımızın malının tam değerinde vermesi geriyor. Kamu gücünü kullanarak vatandaşlarımızı mağdur edecek bir sebebiyete girmesi kabul edilemez. Bizler Adıyaman Belediye Başkanlığına çağrıda bulunuyoruz, sizler buradaki taşınmazların, evlerin arsaların bedelini bilir kişiler vasıtasıyla tam olarak hesaplayın ve değeri neyse onu ödeyin. İnsanlarımızı mağdur edecek uygulamalar içerisine girmeyin. Kentsel dönüşüme evet ama vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi lazım. Belediye vatandaşına hizmet için vardır. Belediye milletin malına çökmek için yoktur. Bu belediye halkın belediyesidir, dolayısıyla belediyemizin kentsel dönüşümde vatandaşların mağduriyetini gidermesini talep ediyoruz” diye konuştu.