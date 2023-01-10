Milletvekili Tutdere, köylülerin sorunlarını dinledi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Kahta'ya bağlı köyleri ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.

Kahta ilçesine bağlı Tütenocak, Akdoğan, Narlıdere, Bağbaşı, Aydınpınar, Karadut, Narince, Çardak, Hasandiğin, Oluklu, Büyükbağ, Akkavak köylerini tek tek ziyaret eden Milletvekili Tutdere, köylülerin yaşamış olduğu sorunları tek tek dinledi.

Sorunları yerinde inceleyerek tek tek not alan Milletvekili Tutdere, yaşanan sorunları ilgili bakanlık ve kurumlara bizzat ileteceğinin altını çizerek sorunlar çözüme kavuşuncaya dek takipçisi olacağını söyledi.

Köylerde yaşanan sorunların görmezden gelindiğini dile getiren Milletvekili Tutdere, “Ziyaret ettiğimiz köylerdeki hemşerilerimiz dile getirdikleri talep ve sorunlara karşı iktidarın kulaklarını tıkadığını dile getirdiler. Yaşanan ve iktidar tarafından çözüme kavuşturulmayan sorunlar yüzünden köy sakinleri büyük bir mağduriyetle karşı karşıya. Hemşerilerimiz bazı köylerimizde özellikle yaz aylarında sularının kesildiğini, bundan dolayı da susuzluk yaşadıklarını ifade etti. İçme suyunun pompaj sistemiyle ulaştırılmasından dolayı köylere fahiş elektrik bedelleri geliyor. Köylülerimiz bu fahiş fatura bedellerini ödeyemiyorlar, bundan dolayı da mağduriyetleri katlanarak artıyor.

Gerçekleştirdiğimiz köy ziyaretleri sırasında hemşerilerimizi dinleyerek yaşanan sorunları tek tek not aldık. Köylülerimiz iktidarın yanlış ekonomik politikaları yüzünden adeta kan ağlıyor. Ekonomik krizden dolayı köylüler hayvanlarına yem veremez, tarlalarına gübre atamaz hale gelmiş durumda. Ziyaretlerimizde yaşanan sorunlara karşı partimizin çözüm önerilerini sunarken vatandaşlarımızı refaha kavuşturacak parti politikalarımızı da anlattık. Yaşanan sorunlarının çözüme kavuşturulması için mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, sorunlar çözülünceye kadar yaşanan sorunların takipçisi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.