İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milletvekili Tutdere köylülerle bir araya geldi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, köylülerle bir araya geldi.


Köylülerin sıkıntılarını dinleyerek sorunların yerinde tespiti için köy köy gezen Milletvekili Abdurrahman Tutdere, bu defa merkeze bağlı Dardoğan Köyü'ne gitti. Burada köylülerle bir araya gelen Milletvekili Tutdere, köylülerin sorun ve sıkıntılarını dinleyerek kendisine iletilen konuları meclis gündemine taşıyacağını vurguladı.


Milletvekili Tutdere ve beraberindeki heyet, daha sonra Uzun Köy ile Yavuzlar Mezrası'na geçerek burada da köylülerle bir araya geldi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.