Milletvekili Tutdere, sağlık çalışanlarının sorunlarını gündeme getirdi

Hastanelerde normal hastalar ile Covid-19 şüphesi bulunan hatta tanısı konulan hastaların iç içe geçtiğini söyleyen Milletvekili Tutdere, “Bu durum sağlık çalışanlarının işini zorlaştırmanın yanında vaka sayısının artmasına da neden oluyor. Vatandaşlarımız tarafından iletilen şikayetlerde ve yaptığımız gözlemlerde salgınla mücadelede sağlık çalışanlarının üst düzey emeklerine karşın istenilen düzeyde verim sağlanamadığını görmekteyiz. Özellikle acil servislerde yaşanan yığılmalar, korona virüs şüphesi bulunan hatta tanısı konulan hastalarla diğer hastaların iç içe beklemesi bulaş riskini arttırıyor. Bu durum vatandaşların ve sağlık çalışanlarının sağlığını tehdit ediyor. Ayrıca sağlık çalışanlarının sağlığını tehdit etmesinin yanı sıra işlerini de zorlaştırıyor, verimli sağlık hizmeti sunmalarını engelliyor. Korona virüsünün yayılma hızında Ankara, İzmir ve Kayseri gibi büyük şehirlerle yarışıyoruz. Salgının ilimizdeki yaygın durumu Sağlık Bakanlığının da gündemine girmiş durumda. Nitekim geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda video konferans yoluyla yaptıkları toplantıyla Adıyaman'daki vaka artışlarının sebepleri, yoğun bakım kapasiteleri ve filyasyon oranlarını değerlendirdiklerini belirtmiştir. Durum bu kadar ciddiyken sadece sağlık çalışanlarının ve vatandaşlarının özverili davranmasını beklemek olmaz. Hükümetin de elini taşın altına koyması, vatandaşların sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için alternatif yaratması gerekmektedir.

Pek çok kez gündeme getirmiş olmamıza rağmen yıkılan eski devlet hastanesinin yerine yenisinin yapılması hususunda ağır aksak adım atan iktidarı bu konuda defalarca uyarmıştık. Toplam nüfusu 630 bini aşan Adıyaman'ın tek hastaneye mecbur bırakılması hem sağlık hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlarımızı hem sağlık emekçilerimizi mağdur etmektedir. Bugün gelinen noktada mevcut hastanenin talebi karşılamakta yetersiz olduğu apaçık ortadadır. Devlet hastanesinin eksikliğinin en çok hissedildiği bir dönemden geçiyoruz.

Bu yaşananlar, virüsle mücadele savaşını sadece sağlıkçıların omzuna yıkarak başarılı olamayacağımızı bir kez daha göstermiştir. Sağlık çalışanlarıyla yapmış olduğumuz görüşmelerde artık dayanamayacak bir duruma geldiklerini, hastanelerde yaşanan yığılmaların hem kendilerini hem sağlık hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlarımızı mağdur ettiğini, tablo bu şekilde devam ederse artık bu işin altından kalkılamayacağını, sağlık sisteminin de bu işi kaldıramayacağını ifade etmişlerdir. Dolayısıyla, devlet hastanesi uzunca bir süre daha bitirilemeyeceğine göre bizim daha önce yapmış olduğumuz Sahra hastanesi talebimizin ivedi olarak değerlendirilmesi ve hayata geçirilmesi önem arz etmektedir” diye konuştu.