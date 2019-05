Milletvekili Tutdere: “Tütüne ceza ertelensin”

Bu yasayla tütün üreticileri ve ticaretini yapanlar 3-6 yıl arası hapis cezasına çarptırılabileceğini kaydeden CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, meclis genel kurulunda milletvekillerine seslenip, verdiği kanun teklifi için tüm gruplardan destek istedi.

Tutdere, “Bu ağır cezaları öngören bu yasanın hiç olmazsa gerekli yasal çalışmaları yapılıncaya kadar en az iki yıl süreyle ertelenmesi üreticilerimizin, çiftçilerimizin yararına olacaktır, bu konuda herkesten duyarlılık bekliyoruz. Ben de bir çiftçi çocuğu olarak buradan Türkiye'deki bütün çiftçilerin gününü kutluyorum. Ülkemiz ekonomik anlamda çok zor bir süreçten geçiyor. Bu zor süreçten en çok etkilenen, en çok mağdur olanlar tarımla uğraşanlar, çiftçiler ve köylüler. Özellikle pahalı mazot fiyatları, ilaç fiyatları, tarımdaki girdi fiyatları çiftçilerimizin mağduriyetini artırıyor. Çiftçilerimizin mevcut durumlarını düzeltecek çözümleri umarız ki parlamentoda hep birlikte buluruz” dedi.

Milletvekili Tutdere konuşmasında, “Adıyaman, tarım kentidir. Adıyaman, özellikle sarmalık tütünün başkentidir. Benim seçim çevremdeki çiftçilerimizin de gerçekten yığınla sorunu var. Adıyaman'ımız üç tarafı sularla çevrili bir il (Atatürk Barajı) ancak bugüne kadar özellikle sulama projeleri, barajlar bitirilemediği için, pompaj sistemleri bitirilemediği için suyun kenarında çiftçilik yapamayan vatandaşlarımız, yurttaşlarımız var. Hükümetten artık acilen sulama projelerini hayata geçirmelerini ve bir an evvel Adıyaman topraklarının suyla buluşmasını çiftçilerimiz beklemektedir. Bunun yanında, Adıyaman'da özellikle Mayıs ve Haziran, tütün dikim aylarıdır. Şu an tarlada, güneşte çalışan tütün üreticilerimizin çok ciddi bir kaygısı var. Nedir bu kaygı? Şu an diktiği tütünü önümüzdeki dönem hasattan sonra satıp satamayacağının garantisinin olmaması, bütün tütün üreticilerinin uykusunu kaçırıyor. Özellikle geçen dönem, bu parlamentodan Kaçakçılık Kanunu'na eklenen bir fıkrayla- yetkili kurumlardan yetki belgesi almadan tütün satan, satışa arz eden, nakleden, bulunduranlara üç yıldan altı yıla kadar hapis cezasını öngören bir yasa çıkmıştı. Bu yasanın yürürlük tarihi 2 Temmuz 2019. Dolayısıyla kırk beş gün sonra bu yasanın yürürlüğe girmesi söz konusu olacak. Tabii ki bu tablo karşısında başta Adıyaman tütüncüleri, Türkiye genelindeki tütün üreticileri ve çiftçilerimiz şu anda ciddi anlamda kaygı duyuyorlar.

Daha önce Parlamentoda çıkan yasayla, tütün üreticilerinin kurdukları kooperatifler aracılığıyla tütünün alınması, satılması, ticaretinin önü açılmıştı ancak bu yasaya paralel olarak ilgili kurumlar, ilgili bakanlıklar bugüne kadar bu kooperatiflerin üretim tesislerinin kurulması, bunun iç piyasada pazarlanması konusundaki yönetmelikleri ve mevzuat çalışmalarını maalesef yapamadılar. Bunu yapamadıkları için de kurulan kooperatifler kağıt üzerinde kaldı, tesisleşemedi, üreticiler bir araya gelip mevzuata uygun tesisleşme yapamadı, gerçekleştiremedi. Burada kabahat kurumların, idarenin. Kurumların kabahatinin, kurumların görevlerini zamanında yapmamış olmasının doğurduğu sonuçları, cezaları çiftçilerimiz çekecektir. Bu nedenle özellikle bütün parti gruplarından bir talepte bulunuyorum Türkiye'deki tüm tütüncüler adına: 2 Temmuzda yürürlüğe girecek olan bu yasanın, bu ağır cezaları öngören bu yasanın hiç olmazsa gerekli yasal çalışmaları yapılıncaya kadar en az iki yıl süreyle ertelenmesi üreticilerimizin, çiftçilerimizin yararına olacaktır, bu konuda herkesten duyarlılık bekliyoruz” diye konuştu.