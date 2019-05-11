Milletvekili Tutdere, YSK'nın kararını değerlendirdi

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleriyle verdiği kararı değerlendirdi.

Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 6 Mayıs'ta vermiş olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin yenilenmesine dair kararı demokrasi ve hukuk devletine kara bir leke düşürdüğünü iddia etti.

Milletvekili Tutdere, “Seçimlerin yenilenmesi kararının hukuk düzeyinde ve vicdanlarda yeri yoktur. YSK verdiği bu kararla milletin iradesini yoksaymış, sandığa atılan milyonlarca oyu geçersiz sayarak yurttaşların anayasal hakkı olan yerel yönetime katılma hakkını yok etmiştir.

YSK'nın iptal kararı ve gerekçesi anayasaya, kendi içtihatlarına ve 298 sayılı kanuna açıkça aykırıdır. Anayasamızın, 79. Maddesine göre seçimler yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır. Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma YSK'nın görevidir. YSK bu kararıyla Anayasal görevinin dışına çıkarak, siyasi baskılara boyun eğerek, hukuk dışı siyasi bir karara imza atmıştır” dedi.

İktidarı eleştiren Tutdere, “İktidar yargıçlar eliyle, sandığa yansıyan halkın iradesini ortadan kaldırmış, hukuk tarihimizde eşi benzeri bulunmayan bir hukuksuzluğa imza attırmıştır. Demokrasilerde aslolan milletin iradesidir. Milletin yerel yönetime katılma hakkının güvence altında olmasıdır. YSK, mesnetsiz kararıyla bu temel hukuk ilkesini de zedelemiştir. YSK'nın aynı zarfa atılan 4 oydan 3'ünü geçerli birini geçersiz sayması, bir ağaçtaki 4 elmadan birini zehirli saymasıyla eşdeğerdir. Hepimiz hukuka ve demokrasiye olan inancımızı diri tutarak haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı birlikte mücadele edeceğiz. Ülkemizin aydınlık geleceği için başta İstanbul'da yaşayan tüm hemşerilerimiz ile, İstanbullulara açıkça çağrıda bulunuyorum. YSK verdiği kararla yanlış yapmıştır. Bu yanlışı düzeltecek olan en büyük hakem ve karar verici olan 16 milyon İstanbullu yurttaşımızdır. Sizlerin YSK'nın yapmış olduğu yanlışı, İmamoğlu'nun maruz kaldığı haksızlığı düzelteceğinize inanıyorum. İmamoğlu'nun ve İstanbullu'nun elinden alınan hakkını 23 Haziran'da hep beraber iade edip ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacağız” ifadelerini kullandı.