Milletvekili Tutdere'den, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Milletvekili Tutdere mesajında, “Tüm yurttaşlarının hiçbir ayrıma, ötekileştirmeye tabi tutulmaksızın yaşamasını, fikri, vicdanı, irfanı hür nesiller yetiştirilmesini ve tüm komşularıyla iyi ilişkiler içinde, çağdaş dünyanın saygın üyeliğini amaçlayan cumhuriyetimizin, ilelebet payidar kalacağına duyduğumuz inanç, bugün ülkemizde ve dünyada yaşadığımız politik krizlerden kurtulmamız açısından yol göstericidir.

Üstünlerin hukuku yerine, hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi, tek bir sınıfın yerine halkın zenginleşmesini, rant yerine üretenin kazanmasını, laik ve sosyal hukuk devletini savunan bizlerin sorumluluğu, cumhuriyetimizi demokrasi, hukuk ve adaletle taçlandırmaktır. Unutulmamalı ki 16 Mayıs 1919'da bir avuç yol arkadaşıyla İstanbul'dan Samsun'a hareket eden Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu'nun özgürlüğü ve bağımsızlığı ortak paydasında buluşturduğu milyonlarla, Kurtuluş Savaşı'nı zafere ulaştırmayı ve cumhuriyetimizi kurmayı başarmıştır. Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını rahmetle anıyor, cumhuriyetimizin 96. yılını coşkuyla kutluyoruz” ifadelerini kullandı.