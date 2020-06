Milletvekili Tutdere'den Babalar Günü kutlaması

Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Babalar Günü'nü kutladı.

Babaların çocuklarına yaşamın anlamını ve tüm güzelliklerini öğretmenin yanında, iyi bir gelecek hazırlayabilmek ve aile mutluluğunu sağlayabilmek için mücadele ettiklerini söyleyen Milletvekili Tutdere, “Medeniyetimizde güçlü bir aile yapısının temel yapı taşını oluşturan babalarımız, hayatımızın her anında hiçbir karşılık beklemeden bizlerin huzuru ve güveni için çaba sarf etmekte, tecrübeleriyle bize yol göstermektedirler. Doğumdan ölüme kadar hayatımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız babalarımız, çocuklarına yaşamın anlamını ve tüm güzelliklerini öğretmenin yanında, iyi bir gelecek hazırlayabilmek ve aile mutluluğunu sağlayabilmek amacıyla mücadele ederler. Aile kurumunun ayakta kalmasında büyük görevler üstlenen ve gösterdiği özveriyle eşine ve çocuklarına ömür boyu desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, ailesinin mutluluğunu her şeyin üstünde tutan, eşleriyle birlikte yetiştirdikleri çocuklarıyla toplumumuzun geleceğini şekillendiren tüm babalarımız bizim en değerli hazinelerimizdir. Başta kıymetli babam olmak üzere, yetiştirdikleri çocuklarla bu ülkenin aydınlık geleceğine harç koyan, varlıklarıyla hayatımıza anlam katan tüm babalarımızın babalar gününü kutluyor, ahrete intikal eden babalarımıza Allah'tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.