Milletvekili Tutdere'den Başkan Kılınç'a çağrı

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, katı atık tesisinin yapılması ile ilgili Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a çağrıda bulundu.

Adıyamanlıların temiz ve sağlıklı bir çevreyi hak ettiğini, bugüne kadar katı atık tesisi yapılmamasının üzücü olduğunu dile getiren CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, çöplerin düzensizliği hem çevre kirliliği hem de halk sağlığı açısından sorun olduğunu vurguladı.

Tutdere açıklamasında, “Biz meclise Adıyaman'daki katı atık tesisi eksikliğinin meydana getirdiği çevre kirliliği ve halk sağlığı sorunlarının araştırılması için önergemizi verdik. Gönül belediyeciliğini yapacağını söyleyen Kılınç'a da üzerine düşen görevi yaparak, bu temel eksikliğe hızla eğilmesi, çözüm için harekete geçmesi için çağrıda bulunuyorum. Katı atık tesisi, bilimin uygun gördüğü yere yapılmalıdır” dedi.

Tutdere, “Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yaklaşık 400 metre uzaklıkta bulunan vahşi atık depolama alanına ilin tüm ilçeleri ve köylerinden çöpler yığılıyor. Bu alanın hem hastanenin hem de Türkiye'nin 6. Büyük barajı olan Atatürk Barajı'na çok yakın olması halk sağlığını tehlikeye atıyor. Adıyaman 2017 Çevre Durum Raporu'na göre il genelinde evsel ve endüstriyel atıkların arıtılmadan alıcı ortamlara verilmesi yüzünden yer altı suları da kirleniyor. 2011 yılında Adıyaman Belediyeler Birliği tarafından kentin bir kilometre yakınına kurulması planlanan Katı Atık Depolama Tesisi, henüz inşaat aşamasındayken bölgede oluşturduğu toz bulutları ile halkın şikayet etmesine neden olmuş, projeye karşı dava açan mahallelerin talepleri tesisin, suyu ve havayı kirleteceği, yanında bulunan ormana zarar vereceği gerekçesiyle, yapılaşmadan uzak bir yere alınmasıydı” ifadelerini kullandı.