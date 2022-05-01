Milletvekili Tutdere'den bayram mesajı

Yayımladığı mesajında, yaşanan tüm zorlukların ancak birlik ve beraberlikle aşılabileceğini vurgulayan Milletvekili Tutdere, "Geçtiğimiz iki yıl bayramlarımızı salgının gölgesinde buruk bir şekilde geçirmiş, aynı sofra etrafında toplanamamış, alınan tedbirler dolayısıyla sevdiklerimizden ayrı kalmış, bayram coşkusunu doyasıya yaşayamamış, sevdiklerimizle bir araya gelememenin derin üzüntüsü içerisinde bayramlarımızı geçirmiştik. Pandeminin etkisini yitirmesiyle beraber bu bayram sevdiklerimizle aynı sofra etrafında bir araya gelecek, bayram ruhunu birlik ve beraberlik içinde karşılayacağız. Gerek ülkemizin içinden geçtiği ekonomik kriz gerekse sosyal alanda yaşadığımız zorlukları birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek, el ele vererek, dayanışma içinde olarak aşabileceğimizi unutmamız gerekir. Yaşanan tüm haksızlıkları, zorlukları ve zorbalıkları biliyoruz. Bu durumları hep birlikte aşacağımızın farkındayız. Yaşanan bu zorlu süreçten ancak herkesi kucaklayarak ve birlik duygusunu tesis ederek çıkabiliriz. Ramazan Bayramı'nın enflasyon karşısında ezilen, evine ancak gramla et alabilen, elektriksiz bırakılarak karanlığa mahkum edilen, yokluk ve yoksulluk içerisinde hayatını idame ettirmeye çalışan milyonlarca yurttaşımıza umut olmasını temenni ediyorum. Ramazan Bayramının bütün sıkıntılara rağmen umut getirmesini diliyor, Adıyamanlı hemşerilerimin ve ulusumuzun Ramazan Bayramını kutluyorum. Sevginin, kardeşliğin, barışın ve birlikteliğin hakim olduğu nice bayramlar dilerim” ifadelerini kullandı.