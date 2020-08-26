Milletvekili Tutdere'den cezaevi personelleriyle alakalı açıklama

Deprem sonrası Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevinde görevli personellerin başka illere gönderilen personellerin mağdur edildiğini belirten Milletvekili Tutdere, "5 Şubat 2020 tarihinde iktidar temsilcileri tarafından yapılan açıklamalarda başka illere gitmek isteyen personellerin tercih yapması, gitmek istemeyenlerin de süreci beklemesi gerektiği söylenmiş, personellerin halihazırda kapalı olan Kahta Cezaevinin açılarak burada ve denetimli serbestlik müdürlüğü ile Adıyaman içerisindeki diğer kadrolarda değerlendirilecekleri söylenmişti. Ancak bugün gelinen noktada iktidar temsilcileri tarafından bir arpa boyu yol kat edilemediği ve adeta kurum personellerinin mağduriyetine göz yumulduğu anlaşılmaktadır. Adıyaman E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun kapatılması sonrası başka illere tayin gitmek isteyen personeller zaten 3 Şubat 2020 tarihli personel planlaması konulu yazı sonrası tercih yaparak tayin olmuştur. Ancak Adıyaman'da kalmak isteyen personele ilişkin o tarihten bu yana somut herhangi bir adım atılmadan sadece oyalama politikasıyla hareket edilmiştir. Nitekim aylar sonra gönderilen 17 Ağustos 2020 tarihli personel planlaması konulu yazı içeriği önceki yazının kopyası niteliğindedir. Bu iki yazı arasında neredeyse hiçbir fark olmayışı, personelin Adıyaman dışında bir yeri tercih etmek ve Adıyaman'dan gitmek zorunda bırakılması aradan geçen bu süre zarfında iktidar temsilcilerinin sözlerini yerine getirmediğinin en büyük kanıtıdır” dedi.

Yetkililerin ilgisiz olduğunu belirten Tutdere, “Bakanlığın 17.08.2020 tarihli yazısında Adıyaman E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görev yapan personelin 3-7 Şubat 2020 tarihleri arasında norm ve atama sistemi üzerinden başvuruda bulunması gerektiği belirtilmiş ise de bir kısım personelin talepte bulunmadığı anlaşılmıştır şeklide bir ibare var. Personelin şubat ayında bakanlığa başvuru yapmadığını bakanlık 5 ay sonra mı fark ediyor? Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Sadece bu durum bile aylarca kurum personelinin oyalandığının en büyük göstergesidir” şeklinde konuştu.

Bakanlığın personel planlamasına ilişkin yazılarını ve personelin mevcut durumunu değerlendiren Milletvekili Tutdere, “Gönderilen yazıda gitmek istemeyen personellerin Adıyaman'da nasıl kalacağına ilişkin herhangi bir formül yok. Personele 5 tercih hakkı tanınmış, eşlerden her ikisi de kurum personeliyse tercihlerini buna göre yapmaları söylenmiş. Ayrıca Adıyaman merkez ve mülhakat ceza infaz kurumları, Adıyaman Adliyesi ve Adıyaman Denetimli Serbestlik Müdürlüğü dahil Adıyaman ilindeki hiçbir kurumu tercih edemeyecekleri de özellikle belirtilmiş. Yani personelin Adıyaman'da kalması için hiçbir çalışma yapmadıkları gibi Adıyaman'ı tercih etmeleri de engellenmiş. Sonuç olarak yine yetkililerin işlerini ağır aksak yapmalarının cezasını başta cezaevi personeli olmak üzere aileleri ve yakınları çekiyor. Aradan geçen bunca zamana rağmen kurum personeli lehine atılmış somut tek bir adım yok. Bu insanların akıbetinin ne olacağını kimse düşünmüyor. Aile bütünlükleri, ailevi durumları kimsenin umurunda değil. Personellerin tercih yapmaya zorlanması başta eşi başka kurumlarda çalışanların aile bütünlüğünün korunmasını imkansız hale getirecektir. Bu konumdaki personellerin zorunlu atama neticesi aile bütünlüklerinin korunması mümkün olmayacaktır. Bu nedenle boşta kalan cezaevi personellerinin Adıyaman'daki başka kurumlarda cezaevi açılıncaya kadar değerlendirilmesi daha uygun olacaktır. Ayrıca zorunlu tayin talebi devlete de mali anlamda ayrı bir külfet getirecektir. Başta personellerin aile bütünlükleri ve özlük hakları korunarak konunun adalete ve hakkaniyete uygun şekilde çözüme kavuşturulmasını ve öncelikli olarak personellerin Adıyaman'da kalmalarının değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyor ve bu konuda Adalet Bakanlığına çağrıda bulunuyoruz” diye konuştu.