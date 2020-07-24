İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milletvekili Tutdere'den hemzemin geçit açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi Katip Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Gölbaşı ilçesi, Çataltepe Köyü, Tecirli Mezrası mevkiinde bulunan ve 5 yıl önce yenilenmek için kapatılan hemzemin geçidin açılmasını yapılmasını talep etti.


Hemzemin geçit sorununu gündeme getirerek açıklamalarda bulunan Milletvekili Tutdere, “Gölbaşı ilçemizin Çataltepe Köyü, Tecirli Mezrası mevkiinde bulunan hemzemin geçit devlet demiryollarınca yenilenmek ve yeniden açılmak şartıyla yaklaşık beş yıl önce kapatılmıştır. Aradan geçen yıllara rağmen ilgili bakanlıkça herhangi bir çalışma yapılmadığı gibi hemzemin geçitte açılmamıştır. Unutulan ve bugüne kadar açılamayan geçit nedeniyle bölge halkı ve köylülerimiz her gün demir yolu üzerinde büyük bir tehditle karşı karşıya kalmaktadır. Gölbaşı halkı adına Ulaştırma Bakanlığına buradan çağrıda bulunuyorum. Herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadan Tecirli hemzemin geçidinin açılması için gerekli çalışmaları bir an evvel başlatın, hemzemin geçidi açın, halkımızın mağduriyetini giderin” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.