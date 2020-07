Milletvekili Tutdere'den hemzemin geçit açıklaması

Hemzemin geçit sorununu gündeme getirerek açıklamalarda bulunan Milletvekili Tutdere, “Gölbaşı ilçemizin Çataltepe Köyü, Tecirli Mezrası mevkiinde bulunan hemzemin geçit devlet demiryollarınca yenilenmek ve yeniden açılmak şartıyla yaklaşık beş yıl önce kapatılmıştır. Aradan geçen yıllara rağmen ilgili bakanlıkça herhangi bir çalışma yapılmadığı gibi hemzemin geçitte açılmamıştır. Unutulan ve bugüne kadar açılamayan geçit nedeniyle bölge halkı ve köylülerimiz her gün demir yolu üzerinde büyük bir tehditle karşı karşıya kalmaktadır. Gölbaşı halkı adına Ulaştırma Bakanlığına buradan çağrıda bulunuyorum. Herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadan Tecirli hemzemin geçidinin açılması için gerekli çalışmaları bir an evvel başlatın, hemzemin geçidi açın, halkımızın mağduriyetini giderin” diye konuştu.