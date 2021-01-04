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Milletvekili Tutdere'den hizmet içi eğitim merkezi açıklaması

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, inşaası tamamalanan Adıyaman Hizmet İçi Eğitim Merkezi’nin bir an önce faaliyete geçirilmesini istedi.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, inşaası tamamalanan Adıyaman Hizmet İçi Eğitim Merkezi'nin bir an önce faaliyete geçirilmesini istedi.


Milletvekili Tutdere, yaptığı açıklamada, yapımı tamamlanan Adıyaman Hizmet İçi Eğitim Merkezinin acilen faaliyete geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Daha önce pek çok kez müjdelenen hizmet içi eğitim merkezinin en son dönemin valisi tarafından 2017 yılı sonunda hizmet vermeye başlayacağı duyurulmuştu. Ağır aksak da olsa 2020 yılında nihayet bu bina bitirildi. Ancak bu defa da Güneydoğu'da tek olma özelliğine sahip bu kurumun Şanlıurfa'da da açılacağı basına yansıdı. Milyonlarca lira para harcanan, Adıyaman ekonomisine katma değer sağlayacak böylesi bir yapının amacına uygun kullanılamayacağı bilgisi Adıyaman kamuoyunda büyük bir rahatsızlık oluşturmuştur. Bu yanlıştan bir an evvel dönülmelidir. Milli Eğitim Bakanlığına sunmuş olduğumuz 15 Haziran 2020 tarih, 22492 sayılı soru önergemizde bakanlık cevabında, doğal gaz, elektrik, su, internet ve telefon bağlantıları dahil olmak üzere eksiklerin tamamlandığı ve 2020-2021 eğitim-öğretim yılında kullanılacağı ifade etmişti. Her şey tamam olmasına rağmen hizmet içi eğitim merkezi neden faaliyete geçmiyor” diye konuştu.

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