İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milletvekili Tutdere'den korona virüs uyarısı

TBMM Katip Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, korona Virüs salgını dolayısıyla vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyardı.


Adıyaman'da, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan Milletvekili Tutdere, “Son günlerde iller bazında fazla vaka artışı Şanlıurfa 1,7, Diyarbakır 1,4, Gaziantep 1,3, gibi komşu illerimizde tespit edilmiştir. Sosyal, ekonomik, ve ticari ilişkilerimizin yoğun olduğu bu illerimizden virüsün ilimize bulaşma riskini azaltmak için maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.