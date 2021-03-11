Milletvekili Tutdere'den kültür merkezi açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, nüfusu 630 bini aşan Adıyaman'ın kültür merkezi olmadığını dile getirdi.

Milletvekili Tutdere, Adıyaman Kültür Merkezi'nin bir an önce inşa edilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığına çağrıda bulundu.

Milletvekili Tutdere, Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmasında Adıyaman'ın tarihte Kommagene Krallığı başta olmak üzere birçok büyük medeniyete ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, “Tarihi bir kültür hazinesi üzerine kurulu, 630 bini aşkın nüfusuyla Adıyaman'ımızın bir kültür merkezi yok. Her seçim öncesi iktidar yetkilileri tarafından yaptık, yapacağız şeklinde verilen bütün vaatlere rağmen Adıyaman Kültür Merkezi inşaatı bugüne kadar bir türlü başlanamadı.

Daha önce Adıyaman Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokole rağmen bugüne kadar kültür merkezinin inşaatına bir türlü başlanamadı; inşaata neden başlanmadığı bütün Adıyaman'da merak konusu.

Tüm Adıyamanlılar adına Kültür ve Turizm Bakanlığına çağrıda bulunuyorum, turizmde ihmal ettiğiniz Adıyaman'ın bari kültür merkezi yapın, Adıyaman'ı bu ayıptan kurtarın” diye konuştu.