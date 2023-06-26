Milletvekili Tutdere'den Kurban Bayramı mesajı

Milletvekili Abdurrahman Tutdere Kurban Bayramı mesajında, “Sevginin, kardeşliğin ve umudun simgesi olan bayramlar, insanları aynı düşünce ve duygular etrafında birleştiren, bağlarını güçlendiren en özel günlerdendir. Yaşadığımız büyük deprem felaketi nedeniyle diğer bayramlardan çok farklı ve eksik bir Kurban Bayramı'nı buruk bir şekilde karşılıyor olsak da gelecek günlere umutla bakıyoruz. Dolayısıyla bir daha böyle acıların yaşanmaması için umutlarımızı yeniden yeşertmemiz, güzel günler için mücadelemizi büyütmemiz gerekiyor.

Millet olarak tesellisi mümkün olmayan büyük bir acı yaşadık, yaşıyoruz. Meydana gelen deprem felâketi hepimizi derinden etkiledi, kapanması güç yaralar açtı. Fakat, acımız ne kadar büyük ve derin olursa olsun birlik ve beraberlik içinde, dayanışmayla gelecek güzel günlere olan inancımız ve umudumuz büyüteceğiz. Bu zor günleri atlatmak için el ele verecek, birlikteliğimizden doğan bu kuvvetli bağ sayesinde eski güzel günlerimize tekrar döneceğiz” ifadelerini kullandı.