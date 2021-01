Milletvekili Tutdere'den Sahabe açıklaması

Sahabe Projesiyle açıklamada bulunan TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İlbank tarafından projeye 5 milyon TL finansman desteği sağlandığını açıkladı.

Sahabe projesinin akıbetiyle ilgili yaptıkları çalışmaları dile getiren Tutdere, “Kabri İstanbul'da bulunan Eyup Sultan'dan sonra Türkiye'de mezarı kesin olarak bilinen bir diğer sahabe olan Safvan Bin Muattal türbesi ve camisi uzun yıllardan beri yapılmayı bekliyordu. Konuyla ilgili kamuoyunda oluşan bilgi kirliğinin önüne geçmek, kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na soru önergeleri sunduk. Gelen cevaplarla, Cumhurbaşkanlığı ve ilgili Bakanlıklar nezdinde somut bir çalışma yapılmadığını öğrenince konuyu Diyanet İşleri Başkanlığı'na sorduk. Ancak o süreçte, Diyanet İşleri Başkanlığından da konuya ilişkin olumlu bir sonuç alamadık. Diyanetten de olumlu bir sonuç alamayınca İlbank'a konuyla ilgili yazılı bir başvuru yaptık. Yaptığımız başvuruyla Sahabe Projesiyle ilgili süreçleri özetleyerek projenin akıbetini sorduk. Ayrıca İlbank tarafından projeye finansman desteği sağlanıp sağlanmayacağı hususlarına değinerek finansman desteği sağlanması ve projenin tamamlanması yönünde taleplerde bulunduk. İlbank'a yaptığımız başvuruya gelen cevapta, Hz. Safvan Bin Muattal Türbesi ve külliyesi işini yürüten Sahabe Safvan Bin Muattal Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Derneğine 5 milyon TL finansman desteği sağladıklarını belirttiler. Aşındırılan onca kapıdan sonra İlbank tarafından Sahabe Projesine 5 Milyon TL ödenek ayrılmış olması sevindiricidir. Temennimiz başta Adıyaman'da yaşayan yurttaşlarımız olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından ziyarete gelecek olan yurttaşlarımızın beklediği projenin bir an evvel tamamlanması ve vatandaşlarımızın ziyaretine açılmasıdır. İlimizin uzun yıllardır beklediği bu projeye kavuşabilmesi için konuyu tüm detaylarıyla takip edeceğimizi tüm hemşehrilerimin bilmesini istiyorum” dedi.

Projenin bir an evvel bitirilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Tutdere, “Bu kadar uzun uğraşlar sonucunda da olsa konuya ilişkin olumlu gelişmelere tanıklık etmek sevindirici. Toplam maliyeti yaklaşık 25 milyon TL olan proje için İlbank tarafından 5 milyon TL finansman desteği sunulmuş olması ve çalışmaların devam ediyor olması ilimiz ve ülkemiz inanç turizmi açısından gayet olumludur. Amacımız mezarı kesin olarak bilinen iki sahabeden biri olan, her yıl on binlerce kişi tarafından ziyaret edilen, ilimiz ve ülkemiz inanç turizmi açısından da önemli bir yere sahip olan Hz. Safvan Bin Muattal Türbesi ve cami yapım çalışmalarının bir an evvel bitirilmesidir. Sağlanan bu finansman desteğinin yetersiz kalması durumunda konuyu yine başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere ilgili bakanlıklar ve diğer kurumlar nezdinde takip edeceğiz” şeklinde açıklamalarda bulundu.