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Milletvekili Tutdere'den seçim değerlendirmesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimiyle ilgili değerlendirmede bulundu.


CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Adıyaman hepimizin” diyerek yola çıktıklarını ve halkımızın yönetim için uygun bulduğu adayları canı gönülden kutladıklarını söyledi.


Abdurrahman Tutdere yaptığı açıklamada, “Yüzde 80'i aşan seçime katılım oranımızla, Adıyaman bir kez daha sandığı ve demokrasiyi tercih ettiğini ortaya koymuştur. 2019 yılı mahalli seçimlerinde kazanan belediye başkanlarına görevlerinde başarılar diliyoruz. Bizimle birlikte seçim yarışını göğüsleyen halkımıza, il ve ilçe örgütlerimize, gönüllülerimize, destekçilerimize sonsuz teşekkür ediyoruz.


Bugünden sonra meclis çalışmalarımıza ağırlık vereceğimizi açıklarken, aklımızda hep şunu tutuyoruz, Adıyaman hepimizin. Önümüzdeki süreçte yürüteceğimiz tütün mücadelesi, işsizlik, ekonomik kriz gibi öncelikli sorunlarımız için kenetlenmeyi sürdüreceğiz. Bu kenti ileriye taşımak için sorunlarımızı her yerde zikretmeye ve takipçisi olmaya devam edeceğiz. Seçimlerin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.

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