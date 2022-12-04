Milletvekili Tutdere'den suya yapılan zamma tepki

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Milletvekili Tutdere, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin maliyetlerinin altında su satmasına rağmen AK Partili meclis üyelerinin kararıyla su fiyatında indirim yapıldığını hatırlatarak AK Partili Adıyaman Belediyesinin su fiyatına yüzde 100'varan zam yapmasına tepki gösterdi.

Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Adıyaman Belediyesi'nin Kasım Ayı Meclis'inde alınan kararla, aralık ayında geçerli olmak üzere suya fahiş oralarda zam yapıldı. Alınan belediye meclisi kararına göre 15 metreküpe kadar yüzde 30, 16 ile 25 metreküp arası tüketime yüzde 50, 26 ile 50 metreküp arası tüketime yüzde 80 ve 50 metreküp ve üzeri kullanıma ise yüzde 100 oranında zam gerçekleştirildi. Ankara'da suyun maliyeti 24 lirayken Ankara Büyükşehir Belediyemiz vatandaşlar ucuza su içsin diye 13 liradan satmaktaydı ancak AK Partili Belediye Meclisi üyeleri çoğunluklarına güvenerek su fiyatlarında yüzde 50 indirime gittiler. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız tarafından bu sürecin yanlışlığı ve kötü niyetli olduğu defalarca dile getirilmiş olmasına rağmen bu karardan geri adım atılmadı ve bu karar şu anda yargıda. Aynı AK Parti, Adıyaman'da bir ay önceki meclis toplantısında suya yüzde 30 ve yüzde 100 oranlarında zam yaptı. Ankara'da indirim talep eden AK Parti'ye şu çağrıyı yapıyorum, Adıyaman'da yapmış olduğunuz zamlarınızı geri çekin, vatandaşı bir bardak suya hasret bırakmayın” diye konuştu.