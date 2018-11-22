Milletvekili Tutdere'den TBMM'de tütün yasasını gündeme getirdi

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Tarım ve Orman Bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında mevcut tütün yasasının vatandaşı bir çıkmaza sürüklediğini dile getirerek yasanın üreticiler lehine olacak şekilde değişmesi gerektiğine değindi.

Geçtiğimiz yıl meclis gündemine 23 maddelik torba yasa içinde gelen sarmalık kıyılmış tütün hakkındaki yasal düzenleme, itirazlara rağmen meclisten geçmiş, üreticilerden gelen tepkiler nedeniyle de öngörülen hapis cezasının uygulanması 1 yıl ertelenmişti.

Tutdere, Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinde söz alarak, tek başına içilebilir vasfına sahip tütün kooperatiflerinin üretecekleri mamullere uygulanacak vergi indirimi veya verginin makul seviyeye çekilmesi için Maliye Bakanlığı ile ortak bir çalışma içinde olup olmadıklarını da sordu.

Tütün için verdiği mücadelelerle sık sık kamuoyunda da gündeme gelen Tutdere, geçen yıl meclisten geçen tütün yasasının üreticiyi mağdur edeceğini vurgulayarak, “Çiftçinin alın teri olan ürünlerine kaçak muamelesi yapılıyor ve duman operasyonlarıyla milli gelir bir şekilde yakılıyor. Bu düzenlemeye göre, Tarım Bakanlığımızın ülkenin yerli ve milli ürününe getirdiği cezayı düşündüğümüzde tarım politikasının çöktüğünü görüyoruz. Sigara kartellerinin çıkarları doğrultusunda çıkarılan bu yasa değişmeli.

Torba yasa teklifi içinde gelen tütün kanununun bir maddesi üreticilerin neredeyse tamamını şüpheli konuma sokuyor. Maddeye göre tütün üst kurulundan yetki belgesi almadan tütün satmak, ticaretini yapmak, bulundurmak, nakletmek, üç yıldan altı yıla kadar hapisle cezalandırılıyor. Adıyaman tütün üretimi konusunda Türkiye'nin önde gelen illerinden biri.

Türkiye'nin tütün konusunu tartıştığı 2002 yılında açılan Tütün ve Alkol Piyasası Denetleme Kurulu, 2017'de KHK ile kapatılmış Tütün ve Tütün Mamulleri Daire Başkanlığı, Tarım ve Ormancılık Bakanlığına bağlanmıştı. Kaçakçılık Kanunu'na eklenen maddenin 2 Temmuz 2019 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte üreticiler şüpheli sıfatıyla adliyelerde olacak” diye konuştu.