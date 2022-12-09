Milletvekili Tutdere'den yasama rekoru

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM Başkanlığı'na bin 150 adet yazılı soru önergesi, 62 adet araştırma önergesi, 38 adet kanun teklifi sundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi internet sitesinde yayımlanan verilere göre, Adıyaman'dan bugüne kadar seçilen milletvekilleri arasında yasama faaliyetlerinde en aktif görev yapan milletvekillerinden birisi oldu.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, TBMM Başkanlığı'na bin 150 adet yazılı soru önergesi, 62 adet araştırma önergesi, 38 adet kanun teklifi ile yüzlerce kez TBMM Genel Kurulu'nda ve komisyonlarda konuşmalar yaparak Adıyaman tarihinde bir rekora imza attı.

Milletvekili Tutdere'nin Adıyaman'ın eğitimden sağlığa, turizmden tarıma, ekonomiden ulaşıma her konuda Adıyaman'ı ilgilendiren sorunları gündeme getirdi.

Tutdere, Bütçe'nin Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında Adıyaman'ın tüm sorunlarını ilgili bakanlara iletti

Milletvekili Tutdere, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bir görevi olmamasına rağmen özellikle Adıyaman'ın sorunlarının takipçisi olmak ve sorunların çözümünü bizzat bakanlara iletmek için bakanlıkların tamamına yakınının bütçe görüşmelerine katılıp söz alarak Adıyaman'ın taleplerini iletti. Bütçeden Adıyaman'da devam eden ve yarım bırakılan kamu yatırımlarına ödenek aktarılmasını talep etti.