Milletvekili Tutdere'den yeni yıl mesajı

Milletvekili Tutdere, 2023 yılının hoşgörüyü ve barışı savunanların, hukuku öncelikleyerek herkes için adalet diyenlerin, parlamenter demokrasiyi savunanların; demokrasiyi baş tacı edenlerin, fikir vicdan özgürlüğü savunanların yılı olacağını söyledi.

Milletvekili Tutdere, “Türkiye'nin hukukun üstünlüğünün öncelenip demokrasiye, adalete, büyümeye, kalkınmaya, liyakate, şeffaflığa, tüm farklılıkları bir kenara bırakıp kucaklaşmaya ihtiyacı var. Millet İttifakı olarak 2023 yılında bunları başaracağız. Fabrika bacalarını yeniden tüttürecek, Türkiye'ye rahat bir nefes aldırarak milletimizi demokrasi ve hukukun üstünlüğüyle; çiftçimizi tarlasıyla, evlatlarımızı bilimle, çağdaş ve laik eğitimle buluşacak, Cumhuriyetimizi yüzüncü yılında demokrasiyle taçlandıracağız. 2023 Yılı milletimiz için yeniden demokrasi demek için bir fırsat yılı olacaktır. Bu fırsatı tüm halkımız değerlendirecek, çocuklarının geleceği ve ülkemizin geleceği için demokrasiden yana mutlaka tercihini yapacaktır. Buna inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle 2023 yılının ülkemize, bölgemize ve tüm insanlığa demokrasi, adalet, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyor. Adıyamanlı hemşehrilerim başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza mutluluk ve sağlık dolu bir yıl diliyorum” ifadelerini kullandı.