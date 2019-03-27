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Milletvekili Tutdere'nin Dünya Tiyatrolar Günü mesajı

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 27 Mayıs Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.


Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 27 Mayıs'ın herkes için kültür sanatla içiçe geçmesi için bir vesile olmasını diledi.


Milletvekili Tutdere mesajında, “2000-2010 yılları arasını şehrin sınırlarında hiç tiyatro salonu olmadan geçiren Adıyaman'ımızda, bugüne bakınca yalnızca istatistiklerindeki tiyatro salonlarında kentimize gelen misafir tiyatro ekiplerini ağırlamaya çalışıyoruz. Bu şehrin tiyatro izlemeyi sevdiğini bizler yine rakamlardan görüyoruz. Belediyeciliğin, yöneticiliğin hedefi, halka hizmet götürmek ve sanat yoluyla halkı hayata bağlamak olmalıdır. Umarız 1 Nisan'dan itibaren, kentte amatör tiyatro gruplarının desteklendiği, tiyatro görmeden yetişmiş bir nesile karşılık, bütün halkımızı tiyatroyla da tanıştıracağımız günler bizimle olur. Bu işsizlikten, sıkıntıdan, baskıdan bunalmış ve uyuşturucu bağımlılık oranı yüzde 50'lere yaklaşmış olan gençlerimizi de hayata bağlamanın en önemli yoludur” ifadelerine yer verdi.

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