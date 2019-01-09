Milletvekili Tutdere'nin turizm tepkisi

Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet nuri Ersoy'a Adıyaman'ın turizm bölgesi potansiyelini sorduğunu ancak, Bakanlıktan buram buram tarih kokan ve tescilli 218 taşınmaz kültür varlığı bulunan Adıyaman'da kanunlara göre ‘herhangi bir turizm bölgesi yok' cevabı aldığını söyledi.

CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Diyarbakır merkezli hazırlanacak olan turizm, tanıtım ve yatırım programı kapsamına Adıyaman'ın da dahil edilmesini önerdi.

Tutdere, “Adıyaman merkez ve ilçelerle birlikte toplamda 76 arkeolojik sit alanı, 48 dini ve kültürel yapı, 56 sivil mimari, 3 askeri yapı, 6 doğal sit alanı olmak üzere toplamda 218 adet tescilli taşınmaz kültür varlığı olmasına rağmen, Turizm Bölgesi içine dahil edilmiyor. Tüm bu alanlardaki potansiyeli göz ardı edilen Adıyaman'ımızın hak ettiği yere gelmesi için çalışmaya ve konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 81 ilinde 60 tanesi Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olmak üzere toplam 267 adet Turizm Merkezi'nin bulunduğu öğrenildi.