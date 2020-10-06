Milletvekilinin adını kullanarak vatandaşları dolandırdı

Adıyaman'da, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Milletvekili Ahmet Aydın'ın adını kullanarak birçok kişiyi dolandıran şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın adını kullanarak vatandaşlardan para alarak dolandıran C.Ç. isimli şahıs, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. C.Ç. isimli şahsın Milletvekili Ahmet Aydın'ın adını kullanarak iş vaadinde bulunduğu vatandaşlardan toplam 300 bin TL topladığı belirlendi. Operasyon ile yakalanan şahsın adresinde yapılan aramalarda çok sayıda belge ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyete getirilerek ifadesi alınan şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Milletvekili Aydın'ın konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.