Milletvekilleri ilçeleri geziyor

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın beraberinde İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç ve yönetim kurulu üyeleri ilk olarak Çelikhan ilçesine gitti.

Burada Belediye Başkanı Mustafa Bulut ve AK Parti Çelikhan İlçe Başkanı Mahmut Avcı ile birlikte esnafları gezen AK Parti heyetine vatandaşlar yakın ilgi gösterdi.

Parti teşkilatını ziyaret eden Ahmet Aydın ve beraberindekiler, burada 31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çelikhan'ın ardından Gölbaşı ilçesine geçen heyete AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Fırat dahil oldu. Milletvekilleri ve beraberindekiler AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığına atanan Hakan Toydaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Daha sonra milletvekilleri daha sonra Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Belediye Başkanı Yusuf Özdemir'den çalışmalar hakkında bilgi alan milletvekilleri, çalışmaların Gölbaşı ilçesinde hızlı sürdüğünü belirterek ilçenin her zaman geliştiğini ve gelişime açık olduğunu söyledi.

Başkan Özdemir ise Milletvekillileri Ahmet Aydın ve İbrahim Halil Fırat'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek ilçeye verdikleri destek ve çalışmalar için şükranlarını sundu.

Gölbaşı ilçesinden Besni ilçesine geçen Milletvekilleri ve beraberindekiler burada partililer ile bir araya geldi.

Milletvekilleri burada belediye seçimlerine ilişkin konuştu.