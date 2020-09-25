Milletvekillerinden ‘hayırlı olsun' ziyareti

Geçtiğimiz hafta AK Parti Merkez İlçe Başkanlığına yeniden seçilen Mustafa Alkayış'a milletvekilleri ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz hafta yapılan 7. Olağan genel kurulda mevcut Başkan Mustafa Alkayış, yeniden başkanlığa seçilmişti. Yeniden seçilen Alkayış'a AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş ziyarette bulundu.

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, “Milletvekili arkadaşımız ve il başkanımızla birlikte yeniden seçilen Merkez İlçe Başkanımız Mustafa Alkayış'ı ziyaret ettik. Temennimiz 10 Ekim itibariyle ilçe kongrelerini tamamlamak. Başkan Alkayış ve yönetimine ‘hayırlyı olsun' ziyaretinde bulunduk. Kendisinin siyasette engin bir tecrübe, alt yapı ve dinamik bir yapısı var. Kendilerini tebrik ediyor ve kutluyorum. Partimizin çıtasını yukarı çıkartarak, Adıyaman'a hizmet etmenin gayretinde olacağız” dedi.

Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Başkanlığa seçilen Mustafa Alkayış'a başarılar dileyerek, partiye emek veren herkese teşekkür etti.

Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Mustafa Alkayış'ın güven tazelediğini belirterek, kendisini ve yönetimi tebrik ettiğini aktardı.

Milletvekili Yakup Taş, Mustafa Alkayış'ın partiye daha önce olduğu gibi yine partinin bayrağını bir adım öteye taşıyacağına inandığını söyledi.

Ziyarete eşlik eden İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti teşkilatının Adıyaman ile ilgili hayallerinin ve hedeflerinin olduğunu söyledi.

Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Milletvekillerimiz ve teşkilatımız kongre sürecinde ve kongre sonrasında bizleri yalnız bırakmadılar. Gecen 3 yıllık çalışmalarımızda, bundan sonraki çalışmalarımızın vizyonunu belirlemede hep bizlerin yanında oldular. Tüm teşkilatımızla bu bayrağı bir adım daha ileri götürmenin gayretinde olacağız. Üye kayıtlarımızı arttırma hedefindeyiz” diye konuştu.