Milli Eğitim Bakanı Tekin, konteyner kentte eğitim çadırlarını gezdi

Adıyaman Valiliğinde düzenlediği toplantı ve basın açıklaması sonrası Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Adıyaman İl Başkanlığına geçti. Parti yönetimi ve parti üyeleri tarafından kapıda karşılanan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti İl Başkanı Emrah Bulucu ve parti yönetimiyle basına kapalı şekilde toplantı düzenledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, daha sonra Altınşehir Mahallesi'nde bulunan K-1 Konteyner Kent'e geçerek burada yer alan eğitim çadırlarını gezdi. Eğitim çadırlarında incelemelerde bulunan Bakan Tekin, buradaki çocuklarla yakından ilgilenerek verilen eğitimlerle ilgili de detaylı bilgiler aldı. Tekin, daha sonra Malatya'ya gitmek üzere Adıyaman'dan ayrıldı.