Milli Eğitim ikinci döneme hazırlık planlamasını yaptı

Adıyaman'da 2020-2021 eğitim öğretim 1. dönemi değerlendirme ve 2. döneme hazırlık planlamaları toplantısı gerçekleştirildi.

TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz başkanlığında toplantıya İl Milli Eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri, merkezde bulunan okulları temsilen ilk, orta ve liseden bir okul müdürü toplantıya katıldı.

Toplantıda, destekleme ve yetiştirme kursları, covid-19 tedbirleri, yarışmalar, EBA destek noktaları, yüz yüze, dijital ve uzaktan eğitim faaliyetleri, Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi, okul ve kurumların fiziki durumu, öğrenci başarısını arttırmak için yapılacak çalışmalar, AR-GE, tasarım beceri atölyeleri, değerler eğitimi, spor, sanat, bilim ve teknoloji alanlarında ilimizde yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, “Uzaktan eğitim sürecinde okullarımız tüm imkânlarını seferber ederek öğrencilerinin eğitimden uzak kalmaması için çabaladı. Okulların bir an önce açılmasını isteyen öğretmenler ve öğrenciler gibi bizler de artık okullarımızda çocuk sesleriyle karşılanmak istiyoruz. İnşallah sürdürülen aşı çalışmalarıyla normalleşme süreci önümüzdeki dönemde daha da hızlanacaktır. Bizler de İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul yöneticileri olarak, 15 Şubatta yüz yüze eğitime başlayacakmış gibi okullarımızın fiziki imkanlarını yüz yüze eğitim sürecine hazır hale getirmemiz, varsa olumsuzlukları tespit etmemiz ve olası sorunlara karşı imkânlar ölçüsünde her türlü tedbiri almamız gerekiyor. Salgın süreci sonrasında çocuklarımız okullarına döndüklerinde onları ziyaret ederek yeniden bir araya gelmeyi gönülden istiyoruz. Bu konuda hepimize büyük sorumluluk ve görev düşüyor” dedi.

Toplantı eğitim öğretim kalitesinin arttırılmasına yönelik yapılan istişare ile sona erdi.