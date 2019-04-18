Milli Eğitim kuraları noter huzurunda çekildi

Adıyaman'da ki okulların temizliğinde Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında çalışacak olan kişiler kura ile belirlendi.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde İşkur'un TYP kapsamında çalıştırılmak üzere 345 kadro açıldı. Altı ay boyunca okullarda temizlik görevlisi olarak çalışacak olan 345 kişi arasına girmek için bin 944 kişi başvuruda bulundu. Bu kişilerden Adıyaman merkeze bağlı 31 köyde 54 kişi, il merkezindeki okullarda ise 291 kişi görev yapacak.

Adıyaman Halk eğitim Merkezi Salonunda noter huzurunda çekilen kuralarda isimleri çıkan kişiler istenilen evrakları teslim ettikten sonra 13 Mayıs tarihinde iş başı yapacak.