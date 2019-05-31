Milli Eğitim müdürleri değerlendirme toplantısı Besni'de gerçekleştirildi

İl milli eğitim müdür yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri, il ve ilçe milli eğitim şube müdürlerinin katılımı ile milli eğitim müdürleri değerlendirme toplantısı Besni Mehmet Erdemoğlu Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Besni Mehmet Erdemoğlu Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Aydın, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Kazım Çoban, Mustafa Gümüş ve Mehmet Altındal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, diğer ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.

Adıyaman il geneli eğitim ve öğretim sorunlarının değerlendirildiği toplantıda, 2018-2019 eğitim öğretim yılı değerlendirilip, yaz dönemi ve 2019-2020 eğitim dönemi için karşılaşılabilecek sorunlar ve yapılması gerekenler hakkında konuşulurken, 2023 Adıyaman İl Müdürlüğü Eylem Planı çerçevesinde Adıyaman Üniversitesi ile imzalanan protokolün ayrıntılarından bahsedildi.

Toplantıda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Besni Mehmet Erdemoğlu Mimarlık ve Mühendislik Fakültesinin son sistem bir alt yapı ve donanıma sahip olduğunu ifade ederek, " Olağan gerçekleştirmiş olduğumuz bu toplantının Besni Mehmet Erdemoğlu Mimarlık ve Mühendislik Fakültesinde yapılmasının ayrı bir amacı daha bulunmaktadır. Erdemoğlu ailesinin ilçemize yapmış olduğu birçok yatırımların en önemlisi, ilçemizin hayat damarlarından biri olacak olan bu harika eser için kendilerine bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Erdemoğlu Ailesi üniversite binasını inşa etmek ile kalmamış, aynı zamanda gelen öğrencilere aylık 1000 TL burs, staj imkanı ve okul bitimi ile beraber kendi bünyelerinde iş garantisi de sağlamaktadır. İşte bu tüm imkanlardan yararlanacak olan öğrencilerimizi buraya yönlendirmek için siz kıymetli müdürlerimizden ve sizlerin nezdinde beraber çalıştığınız tüm öğretmenlerimizden destek bekliyoruz. Sizler okul müdürleriniz ve rehber öğretmenleriniz ile gerçekleştireceğiniz bir toplantı ile bu fakülteden haberleri olmasını sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda üniversitemize yürüme mesafesinde KYK kız ve erkek yurtlarımız bulunmakta olup, barınma sorunu gibi bir sorunumuzda bulunmamaktadır. İl Milli Eğitim Müdürümüz ile birlikte bu konuyu görüştükten sonra sizlerinde katılımı ile hem toplantımızı gerçekleştirmiş olduk, hem de üniversitemizi gezme imkanı sağlamış olduk. Ben katılımlarınızdan dolayı hepinize saygılarımı sunuyor, teşekkür ediyorum" diye konuştu.