Milli Eğitim Müdürlü ile Müftülük arasında işbirliği protokolü imzalandı

İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü kapsamında okullarda milli ve manevi değerlere sahip bir gençlik ve geleceğe umutla bakan, erdemli bir gençlik için ortak çalışmalar yapmak adına her iki kurum arasında protokol yapıldı. Milli Eğitim İl Müdürü Ahmet Alagöz ile Müftü Mehmet Taşçı arasında imzalar atıldı.

Her iki kurumun müdürü de protokolün hayırlı olması temennisinde bulunarak, Mehmet Akif Ersoy'un “Asım'ın Nesli”, Necip Fazıl Kısakürek'in “Büyük Doğu Nesli”, Sezai Karakoç'un “Diriliş Nesli”ni oluşturmak için gayret içerisin olacaklarını ifade etti.