Milli Eğitim Müdürü Alagöz öğretmenliğe geri döndü

Adıyaman Anadolu Lisesi 10-F sınıfında Türk Dili ve Edebiyatı dersine giren Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Divan Edebiyatını anlattı. Adıyaman Anadolu Lisesi Müdürü Abdulkerim Işık ile birlikte öğretmenler ile sohbet eden Ahmet Alagöz daha sonra ders işledi.

Divan Edebiyatında gazel ve kaside konularıyla ilgili örnekler vererek, gazel okudu. Alagöz, divan edebiyatının Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinden sonra 13. Yüzyıldan itibaren Anadolu'da Arap ve Fars edebiyatları etkisinde gelişen ve 19. Yüzyılın ikince yarısından itibaren yerine Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatına bırakan yazılı edebiyat olduğunu söyledi.

Alagöz, “Özellikle kişilik ve kimlik kazanmanın ve geleceğe dair önemli kararlar verildiği ortaöğretim döneminde öğrencilerle daha hassas ve özenli sahiplenmenin, ilgilenmenin gerektiğini bilmeliyiz. Bizler ilgilenmezsek geleceğimizi ipotek etmeye hazır çok sayıda zararlı ve düşman unsurunda sabırsızlandığını bilmek zorundayız. Bu gün öğrencilerimizle buluşarak Bakanımızın başlattığı vizyonel bakış açısını destekleyerek, önlüğümüzü giyerek tekrar asli görevimizi yapmanın heyecanını yaşadık. Tüm öğrencilerimizin gözlerinden öpüyorum, başarılar diliyorum. Okul Müdürümüz Abdulkerim Işık'ın şahsında tüm öğretmenlerimizi çalışmalarından dolayı kutluyorum” dedi.