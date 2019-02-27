Milli Eğitim Müdürü Alagöz okul müdürleriyle bir araya geldi

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Türkiye Petrolleri Ortaokulunda ortaokul müdürleriyle bir araya geldi. İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, ortaokul müdürlerine yaptığı konuşmada her okulun kendilerine özgü 2023 Eğitim Vizyonu Hedefleri doğrultusunda en az 5 hedef belirlemesini istedi. Ayrıca okullarında tasarım, beceri atölyeleri açmalarını isteyen Ahmet Alagöz, bu atölyelerin öğrencilerin becerilerini geliştirmelerinde çok önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Ahmet Alagöz konuşmasının devamında “İşimize heyecanla yaklaşmamız, heyecanımızı diri tutmamız, mesleğe yeni başlayanlar öğretmenlerle yakından ilgilenip iletişimi açık tutmamız, motivasyonlarını en üst seviyeye çıkarmamız gerekir. Konu ve ünite sonu kazanım değerlendirmelerini mutlaka yapalım. Öğretmenlere kendilerini yenileyerek derslere girmelerini söyleyelim, belli periyotlarla denetimleri yapalım. Devamsızlık yapan öğrencileri mutlaka ailelerine bildirelim. Destekleme ve Yetiştirme Kursları devletimizin, bakanlığımızın bir politikadır. Biz çocuklarımıza özel eğitim kurslarında yapılan çalışmaları DYK kurslarında tam anlamıyla verirsek kimsenin dışarıda eğitim almasına gerek kalmayacaktır. Vatanı ve milleti sevmek işimizi en iyi yapmaktan geçer, o yüzden işimize sıkı sıkı sarılalım” dedi.

Toplantı, Ahmet Alagöz'ün konuşmasının ardından Temel Eğitim Şube Müdürü Ömer Faruk Güneş'in sunumuyla devam etti.